Как стать дружинником, разъяснили в псковском погрануправлении

12:16, 31 марта 2023, ПАИ

В этом году благодаря помощи членов добровольных народных дружин псковские пограничники привлекли к ответственности 25 нарушителей правил пограничного режима. Об этом ПАИ сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Псковской области.

Жители приграничных районов региона в составе 35 добровольных народных дружин оказывают помощь в обеспечении пограничной безопасности.

Дружинники контролируют соблюдение установленных на государственной границе и приграничной территории административно-правовых режимов, проводят разъяснительную работу среди местного населения, участвуют в поиске и задержании нарушителей границы.

«Руководство Пограничного управления выражает благодарность жителям приграничных районов за внесенный вклад в обеспечение пограничной безопасности на псковских рубежах и приглашает всех желающих вступить в ряды добровольных народных дружин. Для этого необходимо обратиться в ближайшее подразделение Пограничного управления ФСБ России по Псковской области», - уточнили в ведомстве.