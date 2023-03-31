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Культура

Оперой «Алеко» откроется фестиваль русской музыки в Пскове

Открытие главного музыкального события весны – 49-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, состоится уже завтра, 1 апреля. Гостей фестиваля ждут премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции при участии известных музыкальных коллективов и артистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В этом году многие концерты и спектакли посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину. Также зрители услышат музыкальные произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Мусоргского. 

Фестиваль продлится до 9 апреля включительно. Участники - музыкальные коллективы и солисты Мариинского театра, Академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и ансамбль русской музыки «Псков».

Откроет фестиваль опера «Алеко» по поэме А. С. Пушкина «Цыганы» в постановке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. 

Подробнее ознакомиться с мероприятиями фестиваля и приобрести билеты можно в кассе БКЗ Псковской областной филармонии и по ссылке.

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