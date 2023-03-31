Псковичам назвали основания для отключения от газоснабжения

11:49, 31 марта 2023, ПАИ

Абонент может быть отключен от газоснабжения за неоплату газа в течение двух месяцев, а также в связи с отсутствием договора на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Отключения проводятся в рамках действующего постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

Предварительно сотрудники Службы по работе с клиентами проводят с абонентами разъяснительную работу, неоднократно напоминают о наличии задолженности, направляют уведомления о прекращении поставки газа в случае неуплаты, абонентов информируют об отсутствии договора на техническое обслуживание газового оборудования, разъясняют последствия и предлагают способы его заключения.

В первом квартале 2023 года сотрудники «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» провели в регионе 53 рейда по отключению от газоснабжения должников и абонентов без договоров на техобслуживание. В ходе рейдов газовики посетили 1046 абонентов с общей суммой долга более 3,5 млн рублей.

В результате проведенных мероприятий в связи с долгами приостановлено газоснабжение 25 абонентам, в том числе шести за отсутствие договора на техобслуживание.

«Абоненты могут избежать отключения, заключив договор на техобслуживание и оплатив задолженность пришедшему специалисту. В случае приостановки поставки газа для возобновления газоснабжения абоненту придется оплатить стоимость работ по отключению и подключению к газораспределительной сети», - отметила руководитель группы по работе с дебиторской задолженностью ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Татьяна Алферова.