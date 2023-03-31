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ПсковГУ выиграл грант на ремонт спортивных помещений

Фото: сайт ПсковГУ

Псковский государственный университет стал победителем конкурсного отбора проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Руководитель – заведующий кафедрой физической культуры и здоровьесбережения Артём Момент.

На реализацию программы вузу будет предоставлен грант в форме субсидий из федерального бюджета в размере 5 миллионов рублей.

В рамках проекта планируется ремонт и оснащение спортивного комплекса и тренажерного зала университета в корпусе на улице Льва Толстого, 6, ремонт и оборудование спортивных комнат в общежитиях на улице Воеводы Шуйского, 6 и улице Инженерной, 8, разработка электронной системы регистрации и учета посещения спортивных секций и занятий по физической культуре, повышение квалификации персонала университета в области физкультурной и спортивной деятельности, а также спортивного менеджмента.

Кроме того, запланировано внедрение системы мотивации по вовлечению обучающихся в физкультурно-оздоровительную деятельность, проведение массовых спортивных мероприятий, развитие направления спортивного медиа в университете и организация работы физкультурно-оздоровительных секций для лиц с ослабленным здоровьем с учетом индивидуальных возможностей занимающихся, добавили в вузе.

Цель проекта – формирование единой системы организации и управления физической культурой и студенческим спортом на основе концепции здоровьесбережения как образа корпоративной культуры сетевого университета.

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