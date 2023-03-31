Электроснабжение в Псковской области почти полностью восстановлено

12:02, 31 марта 2023, ПАИ

Электроснабжение в Псковской области практически полностью восстановлено, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

В Невельском районе подключения электроснабжения ожидают 30 человек. Работы ведутся. По остальным муниципалитетам отрабатываются отдельные заявки по линиям 0,4.

Отключения в регионе произошли из-за атлантического циклона, который принес сильные снегопады и ветер. Псковские энергетики уже восстановили более 1700 км ЛЭП.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать режим повышенной готовности. Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.