Более 900 заявлений на налоговые льготы подали псковичи

13:34, 31 марта 2023, ПАИ

915 заявлений на предоставление льгот по имущественным налогам подали жители Псковской области за первый квартал этого года. Также было подано 281 заявление от организаций, которые имеют на территории региона объекты налогообложения. Всего подано 1196 заявлений, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Около 80% заявлений было представлено в электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» и по телекоммуникационным каналам связи.

В ведомстве напомнили, что узнать о праве на налоговые льготы по имущественным налогам можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», размещенного на сайте ФНС России.

Получить дополнительную информацию можно на сайте ФНС России в разделе «Новый порядок налогообложения имущества организаций» или по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.