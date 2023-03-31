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Общество

Наталья Мельникова: ТОСы – одно из важных движений в Пскове

Итоги очередной сессии Псковской городской Думы подвела председатель комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Наталья Мельникова.

Она отметила, что важнейшими в повестке сессии стали вопросы по изменениям в бюджет Пскова и в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год, а также установление территориальных границ трех ТОСов.

«Создание новых ТОСов - одно из важных движений в Пскове, - считает депутат. - Благодаря созданию ТОСов мы сегодня украшаем и благоустраиваем наш город. Сегодня каждый может выйти с предложением, что ему конкретно необходимо».

Также она подчеркнула, что администрация Пскова и депутаты активно работают в микрорайонах во благо продвижения Пскова и украшения его территорий.

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