Псковские призывники будут получать повестки в электронном виде

12:11, 31 марта 2023, ПАИ

Повестки в электронном виде с 1 апреля будут получать призывники и в Псковской области. Об этом на брифинге сказал военный комиссар Псковской области Сергей Судаков, передаёт корреспондент ПАИ.

«В этом году мы переходим на новый формат оповещения – способ передачи повестки по электронной почте. В случае если у призывников в районах не будет такой возможности, будем использовать запасной вариант – вручать лично бумажную версию», – сказал Сергей Судаков.

По его словам, планируется использовать и другие средства связи – телефон, оповещение через «Госуслуги».

«Но основной способ передачи – бесконтактный, по почте», – заключил военный комиссар.