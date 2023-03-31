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Общество

Псковичам рассказали о трёх актуальных аудиокурсах английского языка

Для тех, кто планирует быстро выучить английский язык, подготовлена подборка из актуальных аудиокурсов. Причем в рейтинг включили проверенные методики, которые уже помогли в обучении многим ученикам. Основывались на том, что курс должен быть не просто эффективным, но и интересным. Предлагаем вашему вниманию подборку курсов.

Курс английского языка с нуля с Оксаной Долинкой. Оксана Долинка предлагает отдельный курс аудио и видео – 2 в 1 для изучения английского языка. С его помощью вы не только освоите новые слова, выражения, но и научитесь понимать английскую речь.

По видео проводится 52 занятия, длительность которых составляет не более получаса. Никаких вопросов в ходе обучения не возникает, так как уроки ведет русскоязычный преподаватель, ученики отмечают, что материал преподносится очень доступным и простым языков, разберется даже тот, кто никогда не занимался английским. Однако занятия проходят с участием носителей языка, которые помогают натренировать понимание речи на слух и правильное произношение.

В курсе аудио представлено 90 уроков. Каждый из них занимает не более 12 минут. За счет коротких, но эффективных уроков ученик быстро осваивает тонкости и нюансы иностранного языка, учится правильно произносить слова и выражения. Большой плюс в том, что аудиокурс можно брать с собой и слушать по дороге на работу в автобусе или метро.

По отзывам учеников, которые воспользовались курсом, уже через месяц они научились говорить на английском и стали понимать носителей языка. «Английский за 4 недели – 2 в 1» предусматривает сразу два курса, которые идут по цене одного. Важно отметить, что материалы в аудио- и видеокурсах не дублируют друг друга.

В качестве дополнительного бонуса есть восемь видеословарей. В нем все слова распределены по темам. За счет этого упрощается процесс обучения.

«Английский за 4 недели – 2 в 1» — комплексная программа, которая идеально походит новичкам с любым уровнем подготовки. Занятия здесь не только эффективные, но и очень увлекательные. На уроках применяются отрывки из известных шедевров кинематографа и мировых хитов, так что вы точно не заскучаете.

Effortless English – Hoge 

На второй строчке нашего рейтинга расположился курс аудио Effortless English – Hoge. По отзывам многих пользователей, он помог им освоить иностранную речь.

Если систематически слушать уроки, не пропускать, уделять по часу в день английскому языку, результат придет. Среди особенностей аудиокурса выделим следующие моменты.

  • Здесь не останавливаются на грамматике, считают, что она придет со временем. 

  • Обучают сразу фазам, а не отдельным словам. 

  • Слушают и переводят рассказы длительностью до 1 часа. 

  • Предлагают повторять выражения за носителем языка. 

В целом, хорошая методика для обучения, которая подходит не только новичкам, но и тем, у кого есть определенный запас знаний.

Курс English Michael Thomas 

В тройке нашего рейтинга курс Michael Thomas. Особенность метода обучения в том, что вам не придется ничего записывать.

Достаточно будет слушать, повторять и запоминать. За счет этого быстро усвоите разговорную лексику, научитесь общаться и сможете понимать носителей языка. Уроки проходят довольно легко, нет никаких сложных и непонятных моментов, но объяснения на русском языке отсутствуют, поэтому новичках придется нелегко.

Какой курс выбрать? 

Если вы еще сомневаетесь, какой курс лучше всего вам подходит, берите первый — «Английский за 4 недели 2 в 1». Здесь не только аудиокурсы, но и видео, а также дополнительный бонус. Уже через месяц после начала занятий сможете непринужденно общаться с иностранцами, а самое главное, у вас не будет никакого языкового барьера.

Оксана Долинка

12+

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