До +6 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 1 апреля

12:46, 31 марта 2023, ПАИ

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 1 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Завтра синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя, местами пройдет мокрый снег. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, а днем - от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.