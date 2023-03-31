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Общество

До +6 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 1 апреля

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 1 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр. 

Завтра синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя, местами пройдет мокрый снег. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. 

Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, а днем - от +1 до +6 градусов. 

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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