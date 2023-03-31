«Благая весть весны» ждёт посетителей псковского музея 7 апреля

12:53, 31 марта 2023, ПАИ

Новая культурно-образовательная программа «Благая весть весны» пройдет в Псковском музее-заповеднике 7 апреля в 19:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Программа познакомит участников с образами праздника, запечатленными в произведениях иконописцев и художников. Посетители встретятся с художником-реставратором станковой и темперной живописи Псковского музея-заповедника Михаилом Владыкиным, который отреставрировал икону XV века «Богоматерь на троне», и услышат его рассказ о проведенной работе с выдающимся памятником древнерусской живописи.

Кроме того, участники программы смогут осмотреть экспозицию Картинной галереи, причем экскурсия будет сопровождаться рассказом о произведениях великих и малоизвестных мастеров, которые в настоящее время находятся в музейном фондохранилище. В конце программы гости получат памятные сувениры.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Посещение платное. Записаться и получить справку можно по телефону: +78112663311.