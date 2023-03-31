Более 600 мостов отремонтируют в Псковской области в этом году

12:50, 31 марта 2023, ПАИ

Строительно-монтажные работы пройдут в этом году более чем на 650 мостах и путепроводах Псковской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Их общая протяженность – свыше 53 тысяч погонных метров. В приоритете для ремонта – аварийные и предаварийные объекты, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Благодаря реализации нацпроекта в минувшем году нам удалось привести к нормативам порядка 30 тысяч погонных метров искусственных сооружений на региональных и местных автомобильных дорогах. Это в два раза больше, чем планировалось. В этом году ремонт и капитальный ремонт пройдет на 558 объектах общей протяженностью свыше 42,3 тыс. погонных метров. Мероприятия по строительству и реконструкции пройдут на 95 сооружениях суммарной длиной 10,6 тыс. погонных метров», – сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В Псковской области в этом году планируется завершить работы по капитальному ремонту и реконструкции десяти мостовых сооружений общей протяженностью более 400 погонных метров. Основная задача капремонта – полное восстановление транспортно-эксплуатационного состояния мостов.

Так, в Пушкиногорском районе на 9-м км автомобильной дороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье будет продолжен капремонт моста через реку Великую.

В составе автодороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе продолжится капремонт двух мостов – через реку Идрянку и через реку Чернею.

Также в планах на этот год завершение капитального ремонта двух мостовых сооружений, расположенных в Псковском районе: это мост через реку Лочкино на автомобильной дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, а также мост через реку Череху на 27-м км автодороги Быстроникольское – Черская.

В Струго-Красненском районе продолжится капремонт моста через реку Меленку, расположенного на 16-м км автомобильной дороги Марьино – Заполье – Рошелево.

В Островском районе планируется завершение работ по капитальному ремонту моста через реку Пенную автомобильной дороги Остров – Новоржев.

В рамках капитального ремонта автодороги Новоржев – Опочка запланировано завершение капремонта моста через реку Кудку в Опочецком районе.