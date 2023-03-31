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Общество

25 конструкторов робототехники получили школы Себежского района

Фото: газета «Себеж»

25 комплектов оборудования робототехники передал Центр развития кадрового потенциала школам Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Заместитель главы администрации Себежского района Надежда Вахта и начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов отметили, что теперь во всех школах Себежского «робототехнического» района будут функционировать кружки робототехники и дети смогут заниматься конструированием.

Оборудование предназначено для начальной школы и передаётся в школы района в дополнение к конструкторам, полученным по национальному проекту «Образование». На новых конструкторах юные робототехники и их наставники смогут более эффективно подготовиться к предстоящему областному фестивалю технического творчества «РобоФинист Псков 2023».

Конструкторы приобретены в рамках проекта «Кружки робототехники - точка роста инженеров будущего», с использованием средств Фонда президентских грантов. Руководитель проекта - педагог-робототехник Теодор Плявинский. Партнером проекта выступает Псков ГУ.

Напомним, что всего в этом общественном образовательном проекте участвуют шесть районов Псковской области. В Себежском районе оборудование передано в пять базовых школ.

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