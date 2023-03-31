Около 500 псковичей уклоняются от военной службы

13:05, 31 марта 2023, ПАИ

Сколько уклонистов от срочной военной службы насчитывается в Псковской области, рассказал военный комиссар региона Сергей Судаков на брифинге 31 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«В целом по области уклонистов немного. В основном это старые, которые не сняты с воинского учёта, их у нас порядка 400 человек», - уточнил Сергей Судаков.

По его словам, к ним прибавилось около 50-100 человек, которые решили уклониться от военной службы. Как подчеркнул военком, с ними проводится работа. «Мы их разыскиваем и призываем», - констатировал Сергей Судаков.

Ранее сообщалось, что этой весной в армию отправятся более 800 жителей Псковской области. Также стало известно, что с 1 апреля псковские призывники будут получать повестки в электронном виде.