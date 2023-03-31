Стружанку осудили за оплату покупок чужой картой

17:31, 31 марта 2023, ПАИ

Жительницу Струг Красных признали виновной в краже с банковского счета. Ей предъявили обвинения по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.

Подсудимая нашла банковскую карту на улице и совершила за чужой счет несколько покупок в магазинах. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила ущерб потерпевшему.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил стружанке наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год, без назначения дополнительного наказания. Приговор суда в законную силу пока не вступил.