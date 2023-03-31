Двух экс-полицейских осудили в Великих Луках за превышение полномочий

15:29, 31 марта 2023, ПАИ

Незаконную деятельность двух бывших сотрудников линейного отдела МВД Великих Лук пресекли сотрудники управления ФСБ по региону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывшие сотрудники УМВД привлекли третьих лиц и организовали умышленное хищение имущества, расположенного в пределах железнодорожной станции Великие Луки для последующего раскрытия преступления и привлечения участников к уголовной ответственности.

Суд признал фигурантов виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Одному из осужденных назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, его соучастника приговорили к 1 году 9 месяцам условно с испытательным сроком 1 год 3 месяца.

Также к уголовной ответственности за соучастие в преступлении привлекли жителя Куньинского района, который непосредственно похищал имущество на железнодорожной станции. Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 20 дней с отбыванием наказания в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием 5 процентов из заработной платы осужденного в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.