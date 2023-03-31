Более 180 млн рублей выплатили пострадавшим на производстве псковичам

16:38, 31 марта 2023, ПАИ

Более 181 миллиона рублей выплатили 1456 пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и от профзаболеваний в Псковской области за 2022 год. Деньги предназначены для их медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, санаторно-курортного лечения. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда по региону.

Также учреждение направило более 33 миллионов рублей 167 работодателям региона на финансирование предупредительных мер по профилактике производственного травматизма.

«За счет ежемесячных взносов, которые работодатель отчисляет за своих работников в бюджет Соцфонда, формируется фонд выплат застрахованным лицам при наступлении страхового случая. Благодаря чему каждый работник, оформленный по трудовому договору, получает страховые гарантии в результате временной или постоянной потери трудоспособности, приобретенной профессиональной болезни или несчастного случая на производстве», - отметила управляющая отделением Соцфонда по региону Наталья Мельникова.

По её словам, по результатам подтверждения ОВЭД в отделении СФР по Псковской области работодателю устанавливается размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При нарушении сроков фонд сочтет сведения непредставленными и установит максимальный страховой тариф для работодателя.

В 2022 году такой тариф установили 2 688 работодателям региона. Весь год они были вынуждены платить страховые взносы по самому высокому тарифу.

Пакет документов на подтверждение ОВЭД можно представить в электронном виде: через шлюз спецоператора (например, СБИС, Контур, Астрал); бухгалтерские программы, работающие через систему социального электронного документооборота (СЭДО), единый портал государственных услуг или личный кабинет страхователя. Организациям, зарегистрированным в 2023 году, подтверждать ОВЭД не нужно.

«Ежегодно в срок до 15 апреля работодатели Псковской области должны подтвердить основной вид экономической деятельности. На сегодняшний день из 11 300 страхователей, обязанных в этом году заявить об основном виде деятельности, малая часть направила пакет документов в Псковское отделение Социального фонда», - подчеркнули в учреждении.