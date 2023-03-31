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Происшествия

До 15 лет тюрьмы грозит псковичу за убийство знакомой

Уголовное дело возбудили в отношении псковича за умышленное причинение женщине тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Мужчине предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что мужчина познакомился с жительницей Пскова на сайте знакомств. После личной встречи в начале января он пригласил ее к себе в гости. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин дома толкнул гостью так, что та упала на пол, а затем начал избивать её руками и ногами. Потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения, от которых вскоре скончалась на месте преступления.

В настоящее время уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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