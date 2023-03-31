Псковские волейболистки представят регион на спартакиаде СЗФО

16:19, 31 марта 2023, ПАИ

Волейболистки из Пскова представят регион на спартакиаде Северо-Западного федерального округа. Соревнования пройдут в Череповце в декабре, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Девушки стали победителями 15-й Областной спартакиады учащихся 2007-2008 годов рождения по волейболу. За право стать лучшими боролись команды из Пскова и Великих Лук, Пустошкинского и Псковского районов.

Также в Пскове прошло первенство города среди команд учащихся учреждений среднего профессионального образования. Победу одержали юноши из агротехнического колледжа, второе место заняла команда колледжа ПсковГУ, а бронзовым призёром стала команда колледжа профессиональных технологий и сервиса.