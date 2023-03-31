Псковичка до смерти избила своего соседа
Псковичку привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчины. Потерпевший в итоге скончался на месте преступления. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
Установлено, что жительница областного центра распивала в гостях у соседа спиртное. В ходе ссоры она несколько раз ударила мужчину ногой в живот. У пострадавшего началось внутреннее кровотечение, которое привело к смерти.
Женщину обвинили по части 4 статьи 111 УК РФ. Ей грозит наказание исключительно в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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