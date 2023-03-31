Спортивный семейный праздник пройдет в Пскове

17:53, 31 марта 2023, ПАИ

Спортивный семейный праздник «Веснушка-2023» пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 1 и 2 апреля. В программу включены конкурсы, эстафеты, состязания, веселая дорожка препятствий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мероприятие стартовало 25 марта. Но в связи с большим количеством желающих принять в нем участие организаторы решили провести шесть самостоятельных праздников», - отметили в администрации.

Старты проходят в легкоатлетическом манеже. Начало в 10:00 и 12:30. Состав семейной команды произвольный: дети и их родители, бабушки и дедушки. По желанию в команду могут также войти друзья ребенка.