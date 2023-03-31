Икона Пресвятой Богородицы замироточила в псковском храме

17:23, 31 марта 2023, ПАИ

Икона Пресвятой Богородицы в храме Святого преподобного Сергия Радонежского с Залужья замироточила. Об этом ПАИ сообщил настоятель церкви отец Константин.

Он рассказал, что это уже не первый случай мироточения иконы в храме во время Великого поста. По его словам, примерно в это же время ровно год назад на иконе уже появлялись ровные подтеки, но тогда это восприняли как брызги масла от стоящей рядом лампады.

Священнослужители собрали образцы мира с иконы и хотят отправить их на экспертизу, чтобы узнать природу этих капель.

В Псковской епархии сообщили, что знают о факте мироточения иконы и сейчас активно изучают этот вопрос.

Отдельно отец Константин отметил, что мироточащая икона Богородицы появилась в храме 7 лет назад и сделана она из пластика.