Икона Пресвятой Богородицы замироточила в псковском храме
Икона Пресвятой Богородицы в храме Святого преподобного Сергия Радонежского с Залужья замироточила. Об этом ПАИ сообщил настоятель церкви отец Константин.
Он рассказал, что это уже не первый случай мироточения иконы в храме во время Великого поста. По его словам, примерно в это же время ровно год назад на иконе уже появлялись ровные подтеки, но тогда это восприняли как брызги масла от стоящей рядом лампады.
Священнослужители собрали образцы мира с иконы и хотят отправить их на экспертизу, чтобы узнать природу этих капель.
В Псковской епархии сообщили, что знают о факте мироточения иконы и сейчас активно изучают этот вопрос.
Отдельно отец Константин отметил, что мироточащая икона Богородицы появилась в храме 7 лет назад и сделана она из пластика.