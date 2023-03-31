Поступили первые заявки на авторалли «Голубые озера» в Псковской области

16:48, 31 марта 2023, ПАИ

Поступили первые заявки на первый этап авторалли «Голубые озера - 2023», которое пройдет в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автомобильного спорта региона.

Приём заявок начался 15 марта, на данный момент их подали экипажи из Республики Карелии, Петрозаводска (в составе Ильи Акимова и Александра Басманова на автомобиле Honda Civic), Санкт-Петербурга (в составе Сергея Барабохина и Дана Щемеля на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO IX) и из Москвы (в составе Алексея Панченкова и Кирилла Горбачева на автомобиле Citroеn C2R2).

Трасса соревнования будет проходить по дорогам Пустошкинского района. Ее общая протяженность - 197,61 км, из них 81,75 км составят скоростные участки.

На 15 апреля запланировано обследование трассы соревнования службой безопасности федерации автоспорта совместно с сотрудниками МО МВД России «Себежский» для определения необходимого количества сил и служб, чтобы безопасно провести мероприятие.

Седьмой этап Кубка России, первый этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Голубые озера - 2023» проводится 26-30 апреля на территории Пустошкинского района на основании распоряжения губернатора Псковской области.

Со схемой трассы, а также графиком перекрытия дорог можно ознакомиться на сайте федерации.