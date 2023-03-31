Псковская область почти на 100% укомплектована медикаментами на случай ЧС

17:10, 31 марта 2023, ПАИ

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло 31 марта под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники заседания проанализировали состояние резервов материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС, а также обсудили план накопления этих ресурсов в этом году. Так, например, в настоящее время в полном объеме от плановых показателей регион уже укомплектован средствами малой механизации и почти на 100% обеспечен необходимый запас медикаментов.

После рассмотрения поступивших предложений губернатор дал поручения профильным специалистам в части формирования необходимого запаса материальных ресурсов и определения мест хранения.

«Наша общая задача — выработать конкретные меры и приложить исчерпывающие усилия для формирования необходимого запаса жизненно важных ресурсов. Их достаточность, четкое планирование и организация снабжения позволит нам в случае необходимости оперативно устранить непосредственную опасность для жизни и здоровья людей и ликвидировать возможную ЧС, минимизировав ее масштаб», — заключил Михаил Ведерников.