Прием заявок на конкурс социальных проектов стартовал в Псковской области

17:09, 31 марта 2023, ПАИ

В Псковской области стартовал приём заявок от СОНКО на участие в конкурсе социальных проектов в сфере межнациональных отношений, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Направления поддержки проектов – межнациональные отношения и культура, а именно:

Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных

отношений

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций

Патриотическое воспитание населения Псковской области

Культурная адаптация и интеграция мигрантов

Организация и поддержка благотворительности и добровольчества (волонтерства).

Чтобы принять участие в конкурсе на предоставление субсидии из областного бюджета, представителям социально ориентированных некоммерческих организаций необходимо до 25 апреля заполнить электронную форму, размещённую на сайте конкурса.

Максимальный размер гранта – 478 тысяч рублей. Подведение итогов конкурса состоится в июне.

Задать вопросы по участию в конкурсе можно по телефону 8 (8112) 299-144 или электронной почте: ad.laneva@pskov.ru