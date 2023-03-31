Прием заявок на конкурс социальных проектов стартовал в Псковской области
В Псковской области стартовал приём заявок от СОНКО на участие в конкурсе социальных проектов в сфере межнациональных отношений, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Направления поддержки проектов – межнациональные отношения и культура, а именно:
- Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
- Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных
- отношений
- Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций
- Патриотическое воспитание населения Псковской области
- Культурная адаптация и интеграция мигрантов
- Организация и поддержка благотворительности и добровольчества (волонтерства).
Чтобы принять участие в конкурсе на предоставление субсидии из областного бюджета, представителям социально ориентированных некоммерческих организаций необходимо до 25 апреля заполнить электронную форму, размещённую на сайте конкурса.
Максимальный размер гранта – 478 тысяч рублей. Подведение итогов конкурса состоится в июне.
Задать вопросы по участию в конкурсе можно по телефону 8 (8112) 299-144 или электронной почте: ad.laneva@pskov.ru
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