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Общество

Прием заявок на конкурс социальных проектов стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал приём заявок от СОНКО на участие в конкурсе социальных проектов в сфере межнациональных отношений, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Направления поддержки проектов – межнациональные отношения и культура, а именно: 

  • Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
  • Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных 
  • отношений
  • Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций
  • Патриотическое воспитание населения Псковской области
  • Культурная адаптация и интеграция мигрантов
  • Организация и поддержка благотворительности и добровольчества (волонтерства). 

Чтобы принять участие в конкурсе на предоставление субсидии из областного бюджета, представителям социально ориентированных некоммерческих организаций необходимо до 25 апреля заполнить электронную форму, размещённую на сайте конкурса.

Максимальный размер гранта – 478 тысяч рублей. Подведение итогов конкурса состоится в июне. 

Задать вопросы по участию в конкурсе можно по телефону 8 (8112) 299-144 или электронной почте: ad.laneva@pskov.ru

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