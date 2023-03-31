Вышел в эфир 106-й выпуск «Псковского телеграма»

17:58, 31 марта 2023, ПАИ

106-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 31 марта.

Вода сверху, вода снизу — неделю Псковскую область топило и засыпало снегом. И хорошо бы все уже закончилось, но не будем говорить гоп, пока не перепрыгнем. Или не переплывем. На фоне непогоды и все не наступающей толком весны приходят и хорошие новости: сотрудник полиции в Печорском районе прямо на трассе принял экстренные роды: на свет появилась здоровая девочка.

«Международная панорама» уже стала неотъемлемой частью программы. Сегодня в центре внимания Латвия, Литва и Эстония, а также — задержание как бы журналиста WSJ, подозреваемого в шпионаже, Эвана Гершковича.

Кроме того, в «Псковском телеграме» - о том, как «Справедливая Россия» помогает переселенцам из Латвии, как коммунисты стучат дошиком по трибуне и экстрим-рекрутинге кандидатов от «Новых людей».

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве страны и региона темах. Выпуски проекта выходят в эфир по пятницам, в 18:00 на портале ПАИ и группе агентства в ВК, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».