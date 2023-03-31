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Культура

Икону Корсунской Богоматери покажут в Изборском музее

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Увидеть базилику Древнего Херсонеса и узнать об иконе, не раз спасавшей изборян от неприятелей, смогут посетители новой выставки в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Откроется она 4 апреля, в престольный праздник Корсунской иконы Божией Матери, особо почитаемой в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

О появлении этого святого образа на Руси повествуют древние предания и легенды, в которых прослеживается историческая связь Херсонеса, Изборска и Санкт-Петербурга. Свое чудесное путешествие икона начинает из древнего Херсонеса. Князь Владимир привез на Русь из Корсунского похода «на благословенье себе» чудотворные мощи, церковную утварь и иконы, среди которых, вероятно, был и знаменитый Корсунский образ.

В древнем Изборске чудотворная святыня появилась в XVII веке. По преданию, она не раз спасала жителей Изборска от болезней и вражеских набегов. В Санкт-Петербург образ Корсунской Богоматери попал в XVIII веке через митрополита Гавриила. Примечательно, что к судьбе этой святыни оказался причастным святой праведный Иоанн Кронштадтский. По благословению святого икона была передана в Исаакиевский собор.

Выставка «Корсунская легенда» знакомит с уникальными фотографиями из коллекций музеев-заповедников, рассказывает о многовековой истории христианства и Византии, погружает в удивительный мир древних храмов. Она освещает важнейшие события русской истории, зарождение российской государственности, формирование национальной культуры и духовности.

«Корсунская легенда» - межмузейный выставочный проект, подготовленный Государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником «Изборск», Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический», Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор», Российской академией художеств им. И. Е. Репина.

Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника «Изборск» или на кассе в выставочном зале. Выставку можно посетить по «Пушкинской карте». График работы: по будням с 10:00 до 18:00, по выходным — до 20:00.

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