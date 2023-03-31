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Культура

Музей-заповедник «Изборск» переходит на летний режим работы

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Изборск"

Государственный музей-заповедник  «Изборск» с 1 апреля переходит на летний режим работы. По графику высокого сезона учреждение будет работать ориентировочно до октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

В частности, уже с этой субботы Изборская крепость и выставочный зал по субботам будут принимать гостей с 10:00 до 20:00, по будням и в воскресенье — до 18:00.

Экспозиции музея-заповедника «Изборск» будут работать с 10:00 до 18:00 ежедневно. На данный момент в Изборске псковичи могут выставки: «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Изборская земля – святые места для русской культуры», «Русские и сето: одна земля – общая история» «Изборская палата Русской словесности и Православной веры».

Также доступны экскурсии по Изборской крепости и до Словенских ключей.

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