Жителя Струг Красных условно лишили свободы за поножовщину

18:30, 31 марта 2023, ПАИ

Жителя поселка Струги Красные условно лишили свободы за поножовщину во время ссоры с супругой. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что подсудимый, в ходе внезапно возникшей ссоры со своей супругой, взял со стола кухни нож и нанес потерпевшей два удара в спину.

Стругокрасненский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе предварительного следствия обвиняемый примирился с потерпевшей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, без назначения дополнительного наказания.