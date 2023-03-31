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Общество

В Пскове организовали тренинг для семей вынужденных переселенцев

Детский фонд организовал психологический тренинг для семей вынужденных переселенцев в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в областном отделении Российского детского фонда. 

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Так, 30 марта состоялось групповое психологическое занятие для семей вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, из Украины, а также малообеспеченных семей и семей с ребёнком-инвалидом при поддержке Независимого социального женского центра.

В самом начале занятия психологи центра Елена Яблочкина и Елизавета Борозенная познакомили участников со своей организацией, рассказали о видах помощи, которые они могут оказать женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

На занятии психологи поговорили с мамами на тему ресурсов: где их искать, как правильно распределять и что делать, если ресурсы на нуле. «С помощью специальной методики участники оценили степень проявления в себе таких качеств, как креативность, честность, доброта, самоконтроль, и с помощью упражнений проанализировали свои способности, ценности и цели, точки опоры в сложных ситуациях», — говорится в сообщении.

После тренинга мамы были приглашены выбрать одежду и обувь, игрушки и книжки для своих детей. Также каждая семья получила набор гигиенических товаров первой необходимости, которые были закуплены на средства благотворителей.

«Спасибо вам большое за занятие с психологом, за наборы и вещи!» — поблагодарила одна из мам организаторов после мероприятия.

В областном отделении отметили, что это занятие стало первым в череде психологических тренингов, которые Детский фонд планирует проводить в рамках проекта «Чужих детей не бывает» при поддержке Фонда президентских грантов.

Детский фонд поблагодарил от лица участников тренинга психологов Независимого социального женского центра за полезную информацию для мам, а территориальную избирательную комиссию Пскова — за предоставленное для проведения занятия помещение.

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