Путин назначил нового председателя Великолукского городского суда
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина назначен новый председатель Великолукского городского суда Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Так, указом президента от 31.03.2023 № 226 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» председателем суда на шестилетний срок полномочий назначен Дмитрий Рудин.
Этим же указом судьёй Великолукского городского суда назначена Наталья Климанович, судьёй Псковского районного суда — Денис Савкин.
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