Путин назначил нового председателя Великолукского городского суда

20:25, 31 марта 2023, ПАИ

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина назначен новый председатель Великолукского городского суда Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Так, указом президента от 31.03.2023 № 226 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» председателем суда на шестилетний срок полномочий назначен Дмитрий Рудин.

Этим же указом судьёй Великолукского городского суда назначена Наталья Климанович, судьёй Псковского районного суда — Денис Савкин.