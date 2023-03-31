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Общество

Путин назначил нового председателя Великолукского городского суда

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина назначен новый председатель Великолукского городского суда Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Так, указом президента от 31.03.2023 № 226 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» председателем суда на шестилетний срок полномочий назначен Дмитрий Рудин.

Этим же указом судьёй Великолукского городского суда назначена Наталья Климанович, судьёй Псковского районного суда — Денис Савкин.

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