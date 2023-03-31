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Общество

Международный фестиваль ремесленников пройдёт в Себеже

Международный фестиваль декоративно-прикладного творчества «День ремесленников Себежского края» и выставка-ярмарка «Кладовая мастерства» пройдут в районном культурном центре Себежского района 2 апреля. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов России и Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области. 

Также гостей ждёт концертная программа с участием творческих коллективов из Себежа и Верхнедвинска Республики Белоруссии.

В 10:00 начнётся международный фестиваль и выставка-ярмарка. На 11:45 запланировано возложение цветов в сквере Знамени Победы, а в 12:00 будет торжественное открытие праздничных мероприятий.

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