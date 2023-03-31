Минцифры объяснило отключение функции удаления профиля на «Госуслугах»

21:24, 31 марта 2023, ПАИ

Минцифры России подтвердило, что функция удаления учетной записи с портала госуслуг была отключена. Такое решение было принято из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов пользователей, сообщается в телеграм-канале министерства.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на «Госуслугах», в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», - пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Минцифры подчеркнули, что удаление аккаунта не рассматривается как уклонение от службы в армии. При этом удалить учетную запись сейчас можно только при посещении МФЦ.

Возможность удаления учетной записи ранее перестала быть доступной пользователям сайта и приложения «Госуслуги».

Оператор технической поддержки сайта «Госуслуги» указал, что кнопка удаления учетной записи в личном кабинете была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры России. Единственным способом удаления учетной записи, по его словам, является личное обращение в центр обслуживания.