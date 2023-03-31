Наталья Фёдорова: Подача воды жителям деревни Писковичи возможна в субботу

21:41, 31 марта 2023, ПАИ

Подача воды жителям деревни Писковичи возможна в субботу вечером. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«Для сокращения времени откачки грунтовых вод с канализационно-насосной станции дополнительно привлечены мотопомпы из УГХ Пскова», — написала Наталья Фёдорова.

По её словам, после завершения данных работ и запуска системы необходима просушка двигателей насосов, на что потребуется от 8 до 10 часов.

«В случае нештатных ситуаций жителям будет дана информация в оперативном порядке», — заверила глава муниципалитета.

Также, как отметила Наталья Фёдорова, в субботу планируется продолжить подвоз питьевой воды в два промежутка времени — с 12 до 14 и с 18 до 20 часов.

Ранее глава муниципалитета сообщала, что 30 марта произошло затопление грунтовыми водами канализационно-насосной станции в деревне Писковичи. Затопленными оказались двигатели насосов. Работа напорной канализации была остановлена.