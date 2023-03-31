Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Шесть лет тюрьмы грозит жителю Струг Красных за серию преступлений

Уголовное дело возбудили в отношении 38-летнего жителя Струг Красных за совершение пяти преступлений. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Мужчину обвинили в совершении четырёх краж, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

Неоднократно судимый обвиняемый совершил кражу телефона у своего знакомого, после чего в ходе ссоры с этим же знакомым, используя лопату, нанёс потерпевшему не менее двух ударов по голове, причинив вред средней тяжести его здоровью.

Далее в мае 2022 года обвиняемый своровал банковскую карту, которой расплачивался в магазинах, у своей родственницы. Также в мае 2022 года обвиняемый совершил кражу бензопилы из дома, после чего вытащил и забрал себе денежных средств из одежды своего знакомого.

Уголовное дело направили в Струго-Красненский районный суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи 158 части 3 пункта «г» УК РФ (наиболее тяжкое преступление) предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 марта 2023

Шесть лет тюрьмы грозит жителю Струг Красных за серию преступлений
31 марта 2023

Стала известна причина пожара в Острове
31 марта 2023

ВИДЕО В Великих Луках неизвестные воруют металл на заброшенном заводе
31 марта 2023

Беременная женщина и мужчина госпитализированы в результате ДТП
31 марта 2023

ПАИ публикует видео с места спасения островича из горящей квартиры
31 марта 2023

Пскович-живодер предстанет перед судом за убийство собаки
31 марта 2023

Пожарные спасли островича из горящей квартиры

31 марта 2023

«Вода прибывает»: в Великолукском районе затопило деревню

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...