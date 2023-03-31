Шесть лет тюрьмы грозит жителю Струг Красных за серию преступлений

22:59, 31 марта 2023, ПАИ

Уголовное дело возбудили в отношении 38-летнего жителя Струг Красных за совершение пяти преступлений. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Мужчину обвинили в совершении четырёх краж, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

Неоднократно судимый обвиняемый совершил кражу телефона у своего знакомого, после чего в ходе ссоры с этим же знакомым, используя лопату, нанёс потерпевшему не менее двух ударов по голове, причинив вред средней тяжести его здоровью.

Далее в мае 2022 года обвиняемый своровал банковскую карту, которой расплачивался в магазинах, у своей родственницы. Также в мае 2022 года обвиняемый совершил кражу бензопилы из дома, после чего вытащил и забрал себе денежных средств из одежды своего знакомого.

Уголовное дело направили в Струго-Красненский районный суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи 158 части 3 пункта «г» УК РФ (наиболее тяжкое преступление) предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.