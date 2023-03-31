Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Старую штукатурку снимают с ризницы в Псково-Печерском монастыре

Старую штукатурку с ризницы и Сретенской церкви снимают с помощью пескоструйного аппарата в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

«Современный метод работы с древней кладкой стен позволяет максимально бережно удалить многочисленные слои штукатурки и покраски нескольких столетий», — отметили специалисты.

Пескоструйная обработка (пескоструйная очистка) относится к холодному виду обработки поверхности без использования химических реагентов.

«Именно это отличие высоко ценится при проведении реставрационных работ на объектах культурного наследия: очистка без повреждений», — подчеркнули в АНО.

При струйной обработке поверхности обрабатываются абразивным материалом из аппарата при помощи энергии сжатого воздуха.

«Реставрационная очистка позволяет вернуть первоначальный вид объектам архитектуры, создавая при этом идеальную поверхность для нанесения покрытия. Метод исключает возможность воздействия на рабочих токсических химических веществ, используемых при очистке, и исключает расходы, связанные с утилизацией опасных отходов», — говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 марта 2023

В РФ с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС — правительство

31 марта 2023

ВИДЕО Электричество отключили в микрорайоне Великих Лук
31 марта 2023

Старую штукатурку снимают с ризницы в Псково-Печерском монастыре
31 марта 2023

Наталья Фёдорова: Подача воды жителям деревни Писковичи возможна в субботу
31 марта 2023

Задачи весеннего призыва в Псковской области поставил Михаил Ведерников

31 марта 2023

Псковичи дали праздничный концерт в Витебской областной филармонии
31 марта 2023

Выставка «Шаляпин и я» откроется в здании псковского вокзала
31 марта 2023

В Пскове организовали тренинг для семей вынужденных переселенцев

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...