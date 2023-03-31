Старую штукатурку снимают с ризницы в Псково-Печерском монастыре

22:18, 31 марта 2023, ПАИ

Старую штукатурку с ризницы и Сретенской церкви снимают с помощью пескоструйного аппарата в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

«Современный метод работы с древней кладкой стен позволяет максимально бережно удалить многочисленные слои штукатурки и покраски нескольких столетий», — отметили специалисты.

Пескоструйная обработка (пескоструйная очистка) относится к холодному виду обработки поверхности без использования химических реагентов.

«Именно это отличие высоко ценится при проведении реставрационных работ на объектах культурного наследия: очистка без повреждений», — подчеркнули в АНО.

При струйной обработке поверхности обрабатываются абразивным материалом из аппарата при помощи энергии сжатого воздуха.

«Реставрационная очистка позволяет вернуть первоначальный вид объектам архитектуры, создавая при этом идеальную поверхность для нанесения покрытия. Метод исключает возможность воздействия на рабочих токсических химических веществ, используемых при очистке, и исключает расходы, связанные с утилизацией опасных отходов», — говорится в сообщении.