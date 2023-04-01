«Он не поднимал головы»: кондора отравили в Московском зоопарке

00:00, 01 апреля 2023, ПАИ

Кондор Кузя в Московском зоопарке находится в тяжёлом состоянии. Возможно, его мог отравить кто-то из посетителей. Об этом написала директор зоопарка Светлана Акулова в своём телеграм-канале.

«Дежурные зоологи обнаружили его лежащим в поилке, он не поднимал головы и дёргался в судорогах. <…> Наши сотрудники неоднократно замечали попытки людей просунуть птицам через решётку какую-то еду», — отметила Светлана Акулова. По её словам, зоологи доставили кондора в ветеринарный корпус, где ему оперативно оказали первую помощь: сделали гастроскопию, промывание желудка и капельницы.

«Сейчас Кузя находится в тяжёлом состоянии, и впереди у него длительный курс лечения», — подчеркнула директор зоопарка. В свою очередь, сотрудники службы безопасности зоопарка просматривают видеоматериалы с камер наблюдения, чтобы выяснить личности причастных к этому инциденту.

«В очередной раз напоминаю: кормление животных на территории зоопарка строго запрещено, за исключением особо оговорённых случаев (контактная площадка и автоматы с кормом на берегах прудов)! Не подвергайте риску наших питомцев!» — написала Светлана Акулова.