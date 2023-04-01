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Общество

Определение мёда пропишут в российском законодательстве

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 29 марта поддержала проект поправок к закону о пчеловодстве, которые определяют, что такое мёд и какой продукт так называться не может, сообщает «Парламентская газета».

Сегодня мёд, воск, перга, прополис и так далее называются продукцией пчеловодства. Поправками предлагается ввести в закон понятия «мёд» и «пчелиный продукт».

Согласно законопроекту, мёд — это природный пищевой продукт, результат жизнедеятельности пчёл, вырабатываемый из нектара растений, который пчёлы «собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания».

К пчелиным продуктам предлагается относить маточное молочко, пергу, прополис, пчелиный яд и другие товары с пасеки.

Минсельхоз предложил также включить в этот список выжимку из личинок самцов молодых пчёл и будущих трутней, говорится в сообщении.

Также авторы поправок хотят прописать в законе, что такое фальсифицированный мёд: это тот, где есть ингредиенты, несвойственные природным. А под фальсификацией продукции пчеловодства предлагается понимать умышленное действие, из-за которого такая продукция теряет свойственные ей качества.

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