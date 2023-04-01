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Общество

Спрос на цитрусовые вырос в двое за 2022

Россияне в 2022 году купили почти вдвое больше лимонов и апельсинов, чем год назад — спрос на них вырос на 72% и 70% соответственно, при этом популярнее всего среди цитрусовых оказались мандарины, ссообщает «Прайм» со ссылкой на «СберЗдоровье».

«С 2021 по 2022 год спрос на лимоны и апельсины вырос почти одинаково — в 1,7 раза (72% и 70% соответственно). При этом россияне в 2022 году стали на 42% чаще, чем годом ранее, заказывать лайм. А увеличение спроса на этот фрукт в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составило 38%», — говорится в исследовании.

В целом цитрусовых в прошлом году россияне заказали на 67% больше, чем в 2021 году. Самым популярным их видом стали мандарины — они встречались в каждой второй онлайн-корзине с цитрусами (спрос вырос на 77% год к году).

Второе место делят апельсины и лимоны, которые попадали в каждый четвёртый заказ. На третьей строчке рейтинга оказались грейпфруты, их брали на 61% чаще, чем помело, которые замыкают рейтинг.

А в 2023 году, выбирая лимоны, жители России стали отдавать предпочтение цитрусовым из Узбекистана — их берут на 28% чаще, чем лимоны из ЮАР (занимают вторую строчку среди фаворитов). На третьем месте — отечественные лимоны.

«Цитрусовые содержат в себе витамины и микроэлементы, например, витамин С и калий. Апельсины и мандарины полезно есть даже с кожурой, чтобы получать необходимую для кишечника клетчатку… Но есть определённые ограничения — например, при повышенной кислотности желудка цитрусовые не рекомендуется есть в большом количестве. А грейпфрут снижает в организме определённый фермент, который участвует в метаболизме многих лекарств. Поэтому даже совместимость фруктов с медикаментами важно уточнять у врача», — приводятся в материале слова эксперта онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Ольги Фроловой.

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