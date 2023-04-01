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Церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников проходит в Пскове

Церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников по истории проходит в БКЗ Псковской областной филармонии, сообщает корреспондент ПАИ.

На мероприятии присутсвует вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова,ВрИО председателя правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев Руслан Гагкуев, ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Фото: ПсковГУ

«Вы большие молодцы, что дошли до заключительного этапа. Все регионы гордятся тем, что вы представляете субъекты на этом важного мероприятии. Выражаю признательность членам жюри - нашим экспертам, которые тщательно и объективно проверяли выполнение заданий. Я надеюсь, в дни, проведенные на Псковской земле, вы смогли поближе познакомиться с нашими достопримечательностями и открыть для себя Псков с новой стороны. Любите, изучайте историю нашей страны, своей малой Родины, знакомьтесь с другими регионами!», - обратилась к присутствующим Вера Емельянова.

Она также вручила приз за лучшее знание псковской земли. Его получила одиннадцатиклассница из Москвы Екатерина Черногуба.

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