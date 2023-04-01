Церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников проходит в Пскове

10:48, 01 апреля 2023, ПАИ

Церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников по истории проходит в БКЗ Псковской областной филармонии, сообщает корреспондент ПАИ.

На мероприятии присутсвует вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова,ВрИО председателя правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев Руслан Гагкуев, ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

«Вы большие молодцы, что дошли до заключительного этапа. Все регионы гордятся тем, что вы представляете субъекты на этом важного мероприятии. Выражаю признательность членам жюри - нашим экспертам, которые тщательно и объективно проверяли выполнение заданий. Я надеюсь, в дни, проведенные на Псковской земле, вы смогли поближе познакомиться с нашими достопримечательностями и открыть для себя Псков с новой стороны. Любите, изучайте историю нашей страны, своей малой Родины, знакомьтесь с другими регионами!», - обратилась к присутствующим Вера Емельянова.

Она также вручила приз за лучшее знание псковской земли. Его получила одиннадцатиклассница из Москвы Екатерина Черногуба.