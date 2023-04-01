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Общество

Ответственного за популяцию грызунов ищет администрация Пскова

Фото: телеграм-канал Борис Елкина

Сотрудника на должность кота-администратора ищет администрация Пскова. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Уточняется, что кот будет ответственным за контроль над популяцией грызунов, а также должен обеспечивать уютную атмосферу сотрудникам и посетителям и просто радовать всех своим присутствием. Кандидат должен иметь навыки хищника, проявлять любовь к людям и следить за собственной гигиеной. Уточняется, что размер заработной платы будет зависеть от количества пойманных грызунов.

«Если вы уверены, что ваш кот подходит для этой работы, и хотите, чтобы он стал частью нашей команды, присылайте резюме и фотографии вашего питомца на электронную почту rezume@pskovadmin.ru», — заключили в администрации.

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