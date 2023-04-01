В России начался призыв на срочную службу в вооружённые силы

11:31, 01 апреля 2023, ПАИ

В России в субботу стартует призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ, всего планируется призвать 147 тысяч россиян, не находящихся в запасе. Призывников не будут отправлять в зону СВО, сообщает РИА Новости.

Весенняя призывная кампания начинается 1 апреля и продлится до 15 июля.

Как сообщил ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. Он пояснил, что на сегодняшний день численность военнослужащих по контракту и мобилизованных военнослужащих вполне достаточна для того, чтобы решать поставленные задачи.

Наибольшее количество призывников в текущей весенней кампании традиционно будет направлено для прохождения службы в сухопутные войска и военно-морской флот. При этом треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев для освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. Пройдя обучение, срочники отбудут в войска для эксплуатации вооружения и техники в соответствии с полученными навыками.

Кроме того, в Российской армии продолжается практика формирования научных и спортивных рот.

В этом году Минобороны при постановке на воинский учёт получало данные в электронном виде, дублируя их на бумаге. Всего на воинский учёт в этом году встало более 700 тысяч юношей.

На основе полученных сведений была сформирована единая электронная база данных, размещённая в закрытом сегменте Минобороны РФ. Эти сведения будут максимально использованы в учётно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу.



