Росгвардейцы задержали псковичку за кражу пяти бутылок коньяка

11:51, 01 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали псковичку за кражу пяти бутылок коньяка в одном из магазинов города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

31 марта в 17 часов 30 минут экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 58-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала пять бутылок коньяка и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.