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Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу пяти бутылок коньяка

Сотрудники Росгвардии задержали псковичку за кражу пяти бутылок коньяка в одном из магазинов города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

31 марта в 17 часов 30 минут экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 58-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала пять бутылок коньяка и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.

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