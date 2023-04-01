ТРАНСЛЯЦИЯ Всероссийские соревнования по кудо на кубок губернатора Псковской области
Началась прямая трансляция Всероссийских соревнований по кудо «Кубок губернатора Псковской области» в группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования проходят в спортивно-развлекательном центре «Простория».
За Кубок губернатора Псковской области будут бороться 400 спортсменов со всей России. Главным судьей соревнований выступит вице-президент Федерации кудо России, заслуженный тренер России Владимир Зорин.
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