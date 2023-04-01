ТРАНСЛЯЦИЯ Всероссийские соревнования по кудо на кубок губернатора Псковской области

14:16, 01 апреля 2023, ПАИ

Началась прямая трансляция Всероссийских соревнований по кудо «Кубок губернатора Псковской области» в группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходят в спортивно-развлекательном центре «Простория».

За Кубок губернатора Псковской области будут бороться 400 спортсменов со всей России. Главным судьей соревнований выступит вице-президент Федерации кудо России, заслуженный тренер России Владимир Зорин.