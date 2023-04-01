Изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации — Минцифры

15:10, 01 апреля 2023, ПАИ

Последние изменения на «Госуслугах» никак не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации, на самом портале сохраняется функция отписки от сообщений госорганов. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Ничего такого не ждём, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция «отписаться от сообщений госорганов», — написал министр в одном из профильных IT-чатов в «Телеграме».

Возможность удаления учётной записи ранее перестала быть доступной пользователям сайта и приложения «Госуслуги». При этом в веб-версии портала опция «Удалить запись» полностью отсутствует. Позднее Минцифры подтвердило, что функция удаления учётной записи на портале госуслуг была отключена. Такое решение было принято из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов пользователей.