Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации — Минцифры

Последние изменения на «Госуслугах» никак не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации, на самом портале сохраняется функция отписки от сообщений госорганов. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Ничего такого не ждём, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция «отписаться от сообщений госорганов», — написал министр в одном из профильных IT-чатов в «Телеграме».

Возможность удаления учётной записи ранее перестала быть доступной пользователям сайта и приложения «Госуслуги». При этом в веб-версии портала опция «Удалить запись» полностью отсутствует. Позднее Минцифры подтвердило, что функция удаления учётной записи на портале госуслуг была отключена. Такое решение было принято из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов пользователей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 апреля 2023

Детские вагоны-купе появятся на железных дорогах Пскова
01 апреля 2023

Уникальный автограф Шаляпина покажут псковичам на выставке 13 апреля
01 апреля 2023

ТРАНСЛЯЦИЯ Всероссийские соревнования по кудо «Кубок губернатора Псковской области»
01 апреля 2023

Стартовал приём заявок на фестиваль «Цвет белой стены»
01 апреля 2023

Тигрица родила четырёх детёнышей в крымском парке «Тайган»
01 апреля 2023

Ответственного за популяцию грызунов ищет администрация Пскова
01 апреля 2023

Церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников проходит в Пскове
01 апреля 2023

«Он не поднимал головы»: кондора отравили в Московском зоопарке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...