В Невельском районе завершили аварийный ремонт сетей водоснабжения

16:02, 01 апреля 2023, ПАИ

Аварийный ремонт сетей холодного водоснабжения полностью завершён в Невеольском районе. Об этом сообщил глава района Олег Майоров.

Многоквартирный жилой дом № 1 на ул. Пушкина подключён к водоснабжению.

«Условия ликвидации аварии были крайне сложными, но техническое решение для восстановления водоснабжения было найдено, что свидетельствует о профессионализме наших коммунальщиков, поэтому хочу поблагодарить аварийную бригаду и всех, кто непосредственно занимался ликвидацией этой аварии», — написал Олег Майоров.