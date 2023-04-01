В Невельском районе завершили аварийный ремонт сетей водоснабжения
Аварийный ремонт сетей холодного водоснабжения полностью завершён в Невеольском районе. Об этом сообщил глава района Олег Майоров.
Многоквартирный жилой дом № 1 на ул. Пушкина подключён к водоснабжению.
«Условия ликвидации аварии были крайне сложными, но техническое решение для восстановления водоснабжения было найдено, что свидетельствует о профессионализме наших коммунальщиков, поэтому хочу поблагодарить аварийную бригаду и всех, кто непосредственно занимался ликвидацией этой аварии», — написал Олег Майоров.
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