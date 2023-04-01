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Общество

Уровень воды в реках Порховского района значительно снизился

Фото: телеграм-канал Юрия Семенова

Уровень воды в реках Шелони и Черёхе в течении двух последних суток значительно снизился в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщил глава Порховского района Юрий Семенов.

«Большинство домов освободились от водного плена. Однако осадки в виде дождя могут спровоцировать резкое таяние снега, что в свою очередь может повлиять на повышение уровня воды в наших реках», — написал глава района.

Также он призвал оставаться бдительными и внимательными. «Не играйте с судьбой, не пользуйтесь проходом через подвесной мост. Мост деформирован и в ближайшее время будет обследован специалистами. Жизнь бесценна», — заключил Юрий Семенов.

Несмотря на то что кто-то сорвал оградительные знаки, проход через мост по-прежнему закрыт.

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