Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские боксеры заняли первое место на турнире в Санкт-Петербурге

Фото: Псковская областная федерация бокса

Псковские спортсмены заняли призовые места на турнире по боксу памяти Григория Кусикьянца, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших юношей со всей России в трех возрастных категориях – до 14, 16 и 18 лет.

По результатам турнира спортсмены из Псковской области заняли следующие призовые места:

1 место - Кирилл Кремков;
2 место - Максим Свереда;
3 место- Кирилл Абдуллаев;

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 апреля 2023

Всероссийские соревнования по кудо проходят в Пскове
01 апреля 2023

Псковские боксеры заняли первое место на турнире в Санкт-Петербурге
01 апреля 2023

ТРАНСЛЯЦИЯ Всероссийские соревнования по кудо «Кубок губернатора Псковской области»
31 марта 2023

Спортивный семейный праздник пройдет в Пскове
31 марта 2023

Пилот из Тулы подал заявку на Встречу воздухоплавателей в Великих Луках
31 марта 2023

Поступили первые заявки на авторалли «Голубые озера» в Псковской области
31 марта 2023

Псковские волейболистки представят регион на спартакиаде СЗФО
31 марта 2023

Борис Елкин пригласил псковичей пробежать марафон

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...