Псковские боксеры заняли первое место на турнире в Санкт-Петербурге

17:17, 01 апреля 2023, ПАИ

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Псковские спортсмены заняли призовые места на турнире по боксу памяти Григория Кусикьянца, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших юношей со всей России в трех возрастных категориях – до 14, 16 и 18 лет.

По результатам турнира спортсмены из Псковской области заняли следующие призовые места:

1 место - Кирилл Кремков;

2 место - Максим Свереда;

3 место- Кирилл Абдуллаев;