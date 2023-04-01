Псковские боксеры заняли первое место на турнире в Санкт-Петербурге
Псковские спортсмены заняли призовые места на турнире по боксу памяти Григория Кусикьянца, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.
В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших юношей со всей России в трех возрастных категориях – до 14, 16 и 18 лет.
По результатам турнира спортсмены из Псковской области заняли следующие призовые места:
1 место - Кирилл Кремков;
2 место - Максим Свереда;
3 место- Кирилл Абдуллаев;
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