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Общество

Прием детей в первый класс стартовал в Псковской области

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
Прием детей в первый класс стартовал сегодня, 1 апреля. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Псков Борис Елкин.
 
Первый этап продлится до 30 июня. Заявления на зачисление в школу могу подавать семьи, проживающие на закрепленной территории (в том же районе, в котором находится школа), а также те, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе.
 
Заявление можно подать тремя способами:
- на портале Госуслуги
- по почте заказным письмом
- лично в школу
 
Второй этап начнется 6 июля. С этого момента подать заявление о приеме в первый класс могут все желающие. Зачисление происходит при наличии свободных мест.
 
В этом учебном году в школы Пскова пошли 3 тыс 160 первоклассников. 1 сентября 2023 года ожидается, что их будет больше на 100.
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