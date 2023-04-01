Прием детей в первый класс стартовал в Псковской области

17:48, 01 апреля 2023, ПАИ

Прием детей в первый класс стартовал сегодня, 1 апреля. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Псков Борис Елкин.

Первый этап продлится до 30 июня. Заявления на зачисление в школу могу подавать семьи, проживающие на закрепленной территории (в том же районе, в котором находится школа), а также те, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе.

Заявление можно подать тремя способами:

- на портале Госуслуги

- по почте заказным письмом

- лично в школу

Второй этап начнется 6 июля. С этого момента подать заявление о приеме в первый класс могут все желающие. Зачисление происходит при наличии свободных мест.

В этом учебном году в школы Пскова пошли 3 тыс 160 первоклассников. 1 сентября 2023 года ожидается, что их будет больше на 100.