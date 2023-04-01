Открытие Фестиваля русской музыки прошло в Пскове

19:44, 01 апреля 2023, ПАИ

49-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова открылся в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Открыла мероприятие опера «Алеко» по поэме А. С. Пушкина «Цыганы» в постановке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

«Фестиваль русской музыки в этом году, на мой взгляд, очень интересный и уникальный. Его программа максимально сбалансирована. Это ежедневные мероприятия и концерты разного формата, будут большие и малые форматы, камерные концерты, спектакль и так далее. Очень надеемся, что псковичи оценят», — сказал директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

По его словам, практически в каждом концерте принимают участие приглашённые солисты. «Мы формируем программу вокруг наших филармонических коллективов — это Губернаторской оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки Пскова. Но есть и приглашённые артисты. Например, сегодня в опере «Алеко» принимают участие пять солистов, четверо из них — музыканты из Мариинского театра, а ещё одна солистка приехала к нам из Краснодара», — отметил Сергей Жаворонок.

Солистка Мариинского театра, меццо-сопрано, заслуженная артистка Азербайджана Рустамова Регина исполняет роль старой цыганки в опере «Алеко». «Роль небольшая, но очень сложная тем, что она в самом конце и написана в низкой тесситуре. Она как бы выносит вердикт, подводит итог тому, что произошло до этого на сцене. Эту роль исполняю впервые», — отметила Рустамова Регина.

Она также выразила надежду, что зрители услышат и оценят «всё величие» оперы. «В опере нет ни одной ноты, которая не трогала бы душу. Музыка очень богатая», — подчеркнула солистка.

Главный дирижёр Губернаторского оркестра Псковской области Алексей Репников отметил вклад организаторов в проведение мероприятия. Он также рассказал, что в исполнении оперы есть «определённая специфика».

«Опера — это одно, симфоническая программа — это другое. Опера — это специфика, оркестры, которые живут и работают в театрах, и музыканты там приучены к определённым нюансам. Русская классическая музыка — это то, без чего никто не может. Наша обязанность — чтобы это дальше жило и не погасало», — заключил дирижёр.

Программу мероприятия можно посмотреть здесь.